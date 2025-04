Torres: els compromisos de BBVA en l'OPA sobre el Sabadell aprovada per la CNMC "preserven la competència"

MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del BBVA, Carlos Torres, ha destacat que els compromisos que ha presentat el banc perquè la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) aprovi la seva oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell "preserven la competència".

"Avui la CNMC ha autoritzat l'operació entre BBVA i Banc Sabadell, un projecte de creixement que crearà un banc més fort i amb major capacitat de finançament a empreses i famílies, que estimem en 5.000 milions d'euros addicionals a l'any", ha explicat el president del BBVA en un comunicat.

El banc ha destacat que, amb aquesta operació, el BBVA i el Banc Sabadell conformarien la segona major entitat financera a Espanya en volum de crèdit, per darrere de CaixaBank.

"Els compromisos que assumim afavoreixen la inclusió financera, la cohesió territorial i el crèdit a pimes i autònoms, i preserven la competència, especialment als territoris en els quals tindrem major presència, com Catalunya", ha agregat Torres.

La CNMC ha detectat riscos als mercats de banca minorista, tant en serveis prestats a particulars, com a pimes i autònoms, així com en mercats de mitjans de pagament, però considera que els compromisos que ha presentat BBVA són "adequats, suficients i proporcionats" per solucionar els problemes que aquesta concentració suposa per a la competència als mercats afectats.

La CNMC supervisarà el compliment dels compromisos durant el temps estipulat. BBVA haurà d'informar a Competència en els terminis acordats per a això.