Torres diu a Feijóo que un aspirant a president "ha de ser també responsable" en l'oposició

Eduardo Parra - Europa Press
Defensa que Sánchez "no ha deixat de treballar per Ceuta"
BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha assegurat davant de les afirmacions del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la situació a Ceuta: "Un líder que aspiri a presidir el Govern ha de ser també responsable quan està en l'oposició".
"Em sembla irresponsable que líders de l'oposició assenyalin a un Govern, en aquest cas el del Marroc, sense proves ni evidències", ha subratllat en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, i ha dit que si hi hagués proves, Espanya actuaria amb contundència.
Torres ha dit que en cap informe s'evidencia una actuació que es pogués atribuir a les autoritats marroquines: "Les coses cal analitzar-les amb proves i evidències, no amb conjectures o sospites".
Preguntat sobre quan Ceuta recuperarà la normalitat, ha dit: "Tant de bo pogués dir que demà, però estaria enganyant", i ha afegit que del 10 d'agost al dijous, unes 3.800 persones ja havien retornat voluntàriament i 3.500 estan en espais habilitats pel Govern, 1.000 d'elles menors.
Ha subratllat que s'han executat més de 200 expulsions i s'estan culminant nous expedients, i ha dit que els espais provisionals recuperaran el seu ús: el sòl de la Reina tornarà a destinar-se a habitatge i el del port quedarà com estava.
El ministre ha dit que "és evident que, si no s'hagués col·laborat des del Govern del Marroc, no hauria tornat el 90%" de les persones que van entrar a Ceuta a la fi de juliol en els dies següents.
Torres ha negat que existeixi divisió en el si del Govern: "Jo estava en el Ple del Congrés i vaig veure a Margarita Robles aixecar-se i aplaudir. Dir que no es va aixecar quan va intervenir el president no és veritat".
SITUACIÓ "COMPLEXA"
Ha afirmat que la situació "segueix sent complexa" a Ceuta amb milers de persones dormint en platges i carrers, que genera tensió, però hi ha molts agents de les Forces i Cossos de Seguretat i de l'Exèrcit desplegats que estan fent un treball important d'ordre públic.
Preguntat per si el Govern de Ceuta ha estat lleial amb l'Executiu central, ha subratllat: "Aquesta és una pregunta que avui haig de respondre amb una passiva. Jo seguiré sent lleial. Hi ha qüestions que, quan acabi tot, lògicament direm. Jo li he demanat a (Juan Jesús) Vivas que treballem junts i crec que, en el fonamental, ho hem fet".
Ángel Víctor Torres ha defensat que el Consell de Seguretat Nacional no es va convocar tard perquè en un primer moment la prioritat era impedir que "les més de 70.000 persones que van entrar es quedessin a Ceuta" i després es va haver de respondre a l'emergència humanitària.
NO SALTAR-SE LA LLEI
Preguntat per què el Govern no va assumir el comandament únic a principi de la crisi, Torres ha explicat que les prioritats han anat canviant i que ara s'està en la fase de la cogovernança: "Entenc l'ansietat per resoldre la crisi i la necessitat d'actuar amb la màxima rapidesa, però això no significa que puguem saltar-nos la llei".
Ha assenyalat que l'oposició s'equivoca quan retreu al president del Govern, Pedro Sánchez, que no fos a Ceuta a l'agost, i ho ha qualificat de cortina de fum: "El president no ha deixat de treballar per Ceuta. I ho saben. Que no estigués a Madrid no significa que no estigués treballant".
Torres ha assegurat que espera i confia que una entrada com la de finals de juliol "no torni a ocórrer", i ha dit que s'haurà d'analitzar què va passar i com van arribar tantes persones.
El ministre ha assegurat que el Rei visitarà Ceuta en les properes setmanes, en el que ha qualificat de "fita històrica".