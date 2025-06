Torres creu que seria un "error" que Ayuso abandonés la Conferència de Presidents per l'ús del català

MADRID 6 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, considera que seria un "error" que la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, abandonés la XXVIII Conferència de Presidents que té lloc al Palau de Pedralbes a Barcelona per l'ús de les llengües cooficials. "Espero que no ho faci", ha incidit.

Segons ha dit aquest divendres durant una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, "no entén" la negativa de la presidenta madrilenya al fet que es facin servir les llengües cooficials, ja que "la Constitució estableix clarament la cohabitació" d'aquestes llengües i la base "fonamental" d'aquest tipus de trobades és la "convivència" de la Carta Magna amb els estatuts autonòmics.

"Crec que això ho fa plural, perquè és la realitat del nostre territori, del conjunt de les comunitats autònomes i crec que no s'aixecarà, espero que no ho faci, ha estat una reacció que ha tingut a l'assemblea, i que crec que seria un error, sincerament", ha resumit.

QUE LA MANIFESTACIÓ DEL PP NO "INTOXIQUI"

De fet, el ministre socialista espera que la manifestació convocada pel PP contra el Govern central diumenge vinent "no alteri" i "intoxiqui" la possibilitat de tenir una bona trobada amb els presidents autonòmics i ha aprofitat per censurar que els presidents autonòmics del PP critiquin l'actual format de la Conferència de Presidents quan, en el seu moment, el nou reglament es va aprovar per "unanimitat".

Tot i això, ha enaltit que l'última conferència en aquesta matèria es va celebrar fa tan sol sis mesos i, segons ha dit, s'hi van parlar "molts assumptes" i des d'aleshores s'han fet "molts avenços".

Per això, el dirigent canari vol pensar que "trauran conclusions" de la trobada d'aquest divendres, en què l'executiu, en paraules de Torres, portarà una "proposta valenta" en matèria d'habitatge que, al seu parer, "és difícil" que les comunitats la rebutgin.