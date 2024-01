Torres (Conpymes) reclama "que es democratitzi el diàleg social" i celebra l'anul·lació del TS

BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Confederació Nacional de Pimes (Conpymes), José María Torres, reclama "que es democratitzi el diàleg social" i ha emmarcat en aquesta reivindicació l'anul·lació de la subvenció directa concedida a la CEOE, la UGT i Cepyme, en unes declaracions a Europa Press.

S'ha mostrat satisfet amb l'anul·lació de les subvencions per a la digitalització del sector productiu per una quantia màxima de 30,6 milions d'euros a les tres entitats "en no haver-se acreditat circumstàncies que impedissin el procediment ordinari de convocatòria pública previst en la llei general de subvencions".

"El Tribunal Suprem ens dona la raó: no es poden donar subvencions a dit i han de ser per concurrència competitiva", ha aplaudit, en considerar que aquesta concessió els estava discriminant en l'accés als fons europeus.

Torres ha defensat que Conpymes hauria d'estar representat en el diàleg social perquè --segons ell-- compleixen amb el requisit de representar més del 10% dels treballadors.

Ha criticat que les grans empreses estiguin sobrerepresentades davant el Govern central i ha exigit que "s'expliqui la força que té" cadascuna de les patronals per revertir la situació.

"Els que hi ha ara ningú no els ha comptat, són aquí per la gràcia de Déu", ha resolt.