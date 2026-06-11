Torres Brandy llança una col·lecció de Torres 10 per mostrar "la grandesa del 10"

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Torres Brandy ha presentat una col·lecció de Torres 10 per mostrar "la grandesa del 10", que s'inspira en les banderes de 10 països i es lliga al Mundial de futbol que comença aquest dijous, informa Familia Torres en un comunicat.
Les deu ampolles estan vestides amb els colors nacionals de deu països --Espanya, Mèxic, Argentina, Canadà, França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Brasil i Estats Units--.
A més d'homenatjar el nom del brandi, es fa "com a dorsal del jugador que marca la diferència, aquest perfil decisiu que simbolitza l'esforç, la visió de joc i la vocació de lideratge".