Publicat 11/06/2026 15:54

Torres Brandy llança una col·lecció de Torres 10 per mostrar "la grandesa del 10"

Les ampolles de l'edició limitada de Torres 10
FAMILIA TORRES

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -

Torres Brandy ha presentat una col·lecció de Torres 10 per mostrar "la grandesa del 10", que s'inspira en les banderes de 10 països i es lliga al Mundial de futbol que comença aquest dijous, informa Familia Torres en un comunicat.

Les deu ampolles estan vestides amb els colors nacionals de deu països --Espanya, Mèxic, Argentina, Canadà, França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit, Brasil i Estats Units--.

A més d'homenatjar el nom del brandi, es fa "com a dorsal del jugador que marca la diferència, aquest perfil decisiu que simbolitza l'esforç, la visió de joc i la vocació de lideratge".

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