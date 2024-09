Torres (BBVA) opta per entitats bancàries més grans: "Europa és un drama"

Defensa que "el negoci de la banca consisteix a assumir riscos" i gestionar-los

El president de BBVA, Carlos Torres, ha apostat per tenir corporacions bancàries més grans: "Si mirem el rànquing de bancs del món per valor, és un drama. Europa és un drama. Està totalment absent d'aquest rànquing".

"I això és molt important en un context de conflictes en el món geopolític com el que tenim", ha dit aquest dimarts en una sessió de 'Matins Esade', en la qual ha estat acompanyat pel president d'Esade Alumni, Daniel Sánchez, i el catedràtic d'Economia Francesc Xavier Mena, i ha parlat principalment de l'oferta pública d'adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell.

Per Torres, i en referència a l'estudi de l'ex-primer ministre italià Mario Draghi, és molt important que Europa tingui empreses de grans dimensions i una confecció de mercat més gran amb regles de competència més relaxades.

En aquest sentit, ha defensat que "el negoci de la banca consisteix a assumir riscos" i gestionar-los, ja que el risc no desapareix.

"Si el traiem del nostre sistema, doncs el tindran altres jugadors. La nostra funció social és molt important, la immobilització, l'estalvi, la gestió productiva, inclou l'assumpció i gestió de riscos", ha afegit.

A parer seu, que la supervisió i la regulació vulguin eliminar aquest risc no és una cosa bona, ja que "han de permetre més" que existeixi més equilibri entre l'assumpció del risc i el creixement.

APOSTA PER LA INNOVACIÓ

Torres ha valorat que el mercat canvia de manera constant, i ha destacat la capacitat de BBVA per adaptar-se a la innovació i a la sostenibilitat: "El sector ha canviat i no té res a veure amb fa una dècada".

En aquest sentit, ha optat per invertir en tecnologia, ja que actualment el 80% de les vendes de l'entitat són a través del canal digital i el 67% dels clients que s'han donat d'alta en els primers sis mesos ho van fer digitalment.

PREVISIONS ALS ESTATS UNITS

Preveu un "descens gradual" dels tipus d'interès als Estats Units (EUA) al voltant del 3% a finals de l'any vinent, i ha augurat una desacceleració suau, amb una previsió de creixement econòmic amb una bona perspectiva.

"Hi està havent una desacceleració que és el que cal per controlar la inflació, veiem que està funcionant", i ha destacat com els bancs centrals en general estan navegant l'episodi d'alta inflació.

Així mateix, ha destacat la mentalitat de la societat nord-americana sobre l'èxit de les empreses, ja que a Espanya se "sospita" de l'empresari que té èxit i als EUA se celebra.