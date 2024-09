Torres (BBVA) diu que els accionistes del Sabadell han de pensar "què passa si l'oferta falla"

Nega que una possible fusió provoqui una disminució del crèdit disponible



BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

El president de BBVA, Carlos Torres, ha defensat que els accionistes de Banc Sabadell han de tenir en compte "què passa si l'oferta falla" amb el valor de les accions de l'entitat presidida per Josep Oliu.

Ho ha dit aquest dimarts en una sessió de 'Matins Esade', en la qual ha estat acompanyat pel president d'Esade Alumni, Daniel Sánchez, i el catedràtic d'Economia Francesc Xavier Mena.

Torres ha assenyalat que l'actual preu de les accions de Banc Sabadell "està molt suportat" per l'oferta pública d'adquisició (OPA) presentada per l'entitat que presideix.

En referència al 2% d'increment de valor que rebrien els accionistes de Banc Sabadell actualment, Torres ha afirmat que "no és una prima", ja que, segons ell, és normal que el preu s'acosti al que ja s'ha ofert de manera irrevocable.

"Si un mira les cotitzacions de les dues entitats, des de la presentació de l'oferta estan completament correlacionades", ha dit.

Per aquest motiu, ha assegurat que BBVA no té "cap intenció" d'augmentar l'oferta presentada i s'ha mostrat segur que, en les seves paraules, convencerà els accionistes de Banc Sabadell.

Torres ha recordat que en el moment de presentar l'oferta, la prima era del 50% de la mitjana de cotització dels tres mesos anteriors i del 29% respecte a la del dia anterior, i que el benefici per acció previst és del 27%.

DISMINUCIÓ DEL CRÈDIT

A preguntes de l'audiència, Torres ha negat que una possible fusió entre les dues entitats suposi una disminució del crèdit disponible.

"Volem potenciar el negoci. Quin sentit tindria voler-se fusionar amb Banc Sabadell per després reduir-ne la grandària?", s'ha preguntat.

Sobre una possible disminució de la competència, Torres s'ha mostrat convençut que no hi haurà problemes per superar l'estudi que està fent la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

APOSTA PER CATALUNYA I VALÈNCIA

Torres ha assegurat que l'OPA és "una aposta per Catalunya i per la Comunitat Valenciana, que és on Banc Sabadell té una presència rellevant".

Ha assegurat que hi ha un "potencial molt gran" en l'economia catalana, que ha recordat que és la comunitat autònoma que més contribueix als resultats del banc i que té un pes més important en el seu negoci en tots els segments.