Torres (BBVA) confia en l'èxit de l'OPA al Sabadell en ser "beneficiosa per a tothom i una oportunitat única"

Defensa la necessitat d'aquesta "unió" en un moment "crucial" per a Europa en el qual calen bancs amb escala i fortalesa

BILBAO, 21 març (EUROPA PRESS) -

El president de BBVA, Carlos Torres Vila, ha afirmat que "confia plenament" en l'èxit de l'operació plantejada a Banc Sabadell, que es divideix en una OPA de caràcter hostil i una posterior fusió, perquè és "beneficiosa per a tothom, per a la societat, els seus territoris, per als clients, treballadors i per als accionistes de totes dues entitats". A més a més, ha defensat que aquesta "unió" té "encara més sentit" en un "moment crucial" per a Europa, que necessita comptar, igual que Espanya, amb bancs "amb l'escala i fortalesa necessàries".

Torres Vila ha fet aquestes manifestacions a Bilbao, amb motiu de la Junta General d'Accionistes de BBVA que se celebra aquest divendres al Palacio Euskalduna i on s'ha referit a l'operació amb el Sabadell, que està pendent d'autorització per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

El president del banc ha assegurat que, en un context global "cada vegada més fragmentat", Europa es troba "en un moment crucial, en un punt d'inflexió" que definirà "el seu paper" al món en les pròximes dècades.

BANCS AMB FORTALESA

En aquest sentit, ha apostat per "recuperar el terreny perdut" i, per això, Europa i Espanya "necessiten bancs amb l'escala i fortalesa necessàries per canalitzar inversions en projectes estratègics".

Carlos Torres Vila ha subratllat que la "unió" de BBVA i Banc Sabadell "té encara més sentit en aquest context". A parer seu, aquesta unió "és una aposta per Espanya i les seves empreses, per créixer i contribuir al creixement del país i els seus territoris".

El president de BBVA ha assegurat que confien "plenament en l'èxit" de l'operació perquè és "beneficiosa per a tothom, per a la societat, els seus territoris, per als clients, els treballadors i per als accionistes de totes dues entitats".

"Un cop aprovada l'operació per les autoritats, els accionistes de Banc Sabadell tindran l'oportunitat d'afegir-se a un projecte atractiu i il·lusionant, una oportunitat única, ha afegit. A més a més, ha remarcat que, després d'aquesta "unió", els accionistes de BBVA i Banc Sabadell "seran amos d'un banc més ben preparat per al futur".