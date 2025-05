Torres (BBVA) assegura que la unió amb el Sabadell "condueix a beneficis per a tothom"

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -

El president de BBVA, Carlos Torres, ha assegurat que la unió amb Banc Sabadell és un projecte "no només de creixement, sinó que condueix a beneficis per a tothom" a Espanya, a Catalunya i a Europa, i ha mostrat, textualment, màxim respecte per la decisió de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) d'avalar l'OPA sobre el Sabadell.

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans durant la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, on s'ha trobat amb el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, durant uns segons.

Ha afirmat que, de l'estudi de la CNMC, n'han resultat uns compromisos que "no només preserven la competència, sinó que afavoreixen la inclusió social, la cohesió territorial i el crèdit a pimes i autònoms", especialment a Catalunya.