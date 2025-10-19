Torres (BBVA) afirma que la negativa a l'opa és una "oportunitat perduda per a tots"

Reitera que la seva continuïtat al capdavant del banc "no depenia per res del resultat de l'operació"
El president del BBVA, Carlos Torres, ha afirmat que la negativa a l'opa és una "oportunitat perduda per a tots: Clients, accionistes, Catalunya, Espanya i Europa".
Així ho ha dit en una entrevista concedida a 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual s'ha pronunciat sobre el resultat de l'operació: "Assumim plenament la decisió dels accionistes del Sabadell, que tenien l'última paraula. Té poc sentit el que perdem molt el temps pensant en què podia haver passat d'haver fet les coses d'una altra manera".
Ha destacat que l'acceptació de l'opa ha estat menor de la qual esperaven i que pot haver influït "l'expectativa falsa d'una segona oferta. Falsa en el sentit que era molt incerta i que no tenia cap avantatge", ha dit.
"Això ha pogut tenir un efecte arrossegui en els fons passius, que han anat en molta menor proporció del que teníem previst i que pesaven més del que crèiem. L'institucional actiu sí que creiem que ha anat en un percentatge molt elevat", ha explicat sobre els resultats.
També ha dit que "hagués estat convenient" que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aclarís dins del termini d'acceptació el preu de la segona opa, encara que ha expressat que confia plenament, en les seves paraules, en el criteri de la CNMV.
"Potser més que respecte a la CNMV, haguem de reflexionar sobre canvis necessaris en la regulació que eliminin les ambigüitats que avui té", ha exposat.
RELACIONS AMB SABADELL
Ha revelat que aquest dijous, després de conèixer el resultat, va mantenir una trucada "més que cordial" amb el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, i ha afegit que tots dos es van congratular que el procés hagués acabat.
També s'ha referit a l'evolució en borsa de l'entitat catalana: "Jo no li desitjo a ningú, per descomptat, que baixi la seva acció, ni molt menys a Banc Sabadell, i tant de bo tinguin una evolució positiva".
Preguntat per si ha mantingut converses amb el Govern central i el Govern, no ha donat detalls, encara que sí ha confirmat haver tingut "contactes amb autoritats de tots dos governs".
REBUTJA DIMITIR
En referència al seu lloc al capdavant de l'entitat bancària, ha reiterat que la seva continuïtat "no depenia per res del resultat de l'operació" i, segons ell, han fet el que creien que havien de fer.
"L'actuació en tot el procés no és només meva, sinó del consell, que va aprovar unànimament la decisió, i està recolzada per la junta extraordinària l'any passat, amb un recolzament molt majoritari del 96%", ha afegit.
Al seu semblar l'actuació dels líders del BBVA hauria de jutjar-se "més que pel resultat específic d'un intent d'una operació, per la trajectòria en el temps de creació de valor per a accionistes i clients".
"Encara em queden tres anys com a membre del consell i com a president. Lògicament, estic sempre a la disposició del consell i de la junta en qualsevol moment. Però en la mesura en què segueixin confiant en mi, seguiré al capdavant del banc", ha sentenciat, preguntat per si considera presentar-se a la reelecció.