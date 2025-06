Torres avisa que un nou finançament no s'aprovarà sense "empatia i també renúncies"

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha avisat que un nou finançament no s'aprovarà sense empatia i renúncies: "El que és important és que tinguem, davant de singularitats i multilateralitats, acords de negociació consensuats".

Ha assegurat que sempre es farà dins de la Constitució i que a més caldrà "empatia i també renúncies, perquè si no n'hi ha mai es podrà acordar, ni bilateralment ni multilateralment", ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida aquest dilluns per Europa Press.

També ha afirmat que un acord implica que estiguin d'acord els territoris i també els partits, "i no ho estan. No hi ha una proposta del PP per actualitzar el finançament": ha al·legat que el PP tenia majoria absoluta al Govern central i a moltes comunitats el 2014 però no ho va fer.

FINANÇAMENT SINGULAR

Sobre si hi haurà acord entre governs per al finançament singular de Catalunya aquest mes, ha respost que el Govern central treballa amb totes les autonomies i amb els partits en els acords signats per complir-los: "De vegades s'exigeix una mica més de temps, una mica més de termini, però el que puc dir en aquest moment és que estem en aquestes negociacions".

Respecte a si aquest finançament singular serà aplicable a altres autonomies si volen, ha respost que "el primer que cal fer és tancar-lo i veure com queda el que és la bilateralitat dins del que és, lògicament, un consell de política fiscal", en què estan totes les comunitats.

"Això hi cap. Per tant, continuarem treballant i són compatibles", ha afegit.

AL PP "VOLEN" LA QUITACIÓ DEL DEUTE

Quant al rebuig del PP a la quitació de les autonomies, augura que acabaran signant: "Volen la quitació del deute. Quan tu veus que, per exemple, comunitats com la Valenciana o Andalusia són de les grans beneficiades...", i veu possible que el PP no l'aprovi al Congrés però l'acabin signant els consellers d'Hisenda.

També ha criticat que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, sortís de la Conferència de Presidents quan el lehendakari va parlar en basc i ho ha contrastat amb el fet que els seus homòlegs populars s'hi quedessin, perquè "significa que no estan d'acord".

IMMIGRACIÓ

Al líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Nuñez Feijóo, el considera "en un conflicte hiperbòlic, absolutament fora de qualsevol límit", i dona per fet que no hi podrà haver acord d'immigració amb el PP perquè el veu assumint totalment les tesis de la ultradreta.

Sobre els menors immigrants, ha afirmat que la tutela continua sent de les comunitats, encara que sap que les Canàries no ho comparteix, i ha promès esforçar-se per arribar a l'acord i apartar-se de la polèmica sobre una responsabilitat que és compartida, ha destacat: "Per això lamento profundament que un partit que ha governat com el PP estigui en el 'no'".

També s'ha referit a l'amnistia, per sostenir que és constitucional i clau per a la convivència" a Espanya, i ha defensat esperar al "moment oportú" per plantejar-se una reunió entre el president del Govern central i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.