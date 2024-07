Torres afirma que Espanya és "indubtablement millor" sense governs autonòmics amb Vox

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha afirmat que Espanya és "indubtablement millor" sense governs autonòmics amb Vox, arran de la ruptura dels governs de coalició amb el PP a les regions pel repartiment de menors migrants no acompanyats.

"Que Vox surti dels governs és una bona mesura per a la societat espanyola, perquè vull que el meu fill llegeixi el que li doni la gana i estimi a qui li doni la gana, encara que jo vulgui llegir altres coses o vulgui estimar altres persones", ha declarat en una entrevista publicada aquest diumenge per 'El Periódico de Catalunya' i recollida per Europa Press.

Ha defensat que el PSOE "sempre donarà suport a aquelles propostes que faci qualsevol govern del PP que siguin bones per a l'interès general", després de ser preguntat per si els socialistes han d'ajudar els populars per apartar Vox de les institucions i facilitar-ne l'estabilitat.

Sobre acords d'estabilitat per a la legislatura, Torres ha assegurat que s'anirà veient com van les coses, però que els responsables d'aquesta ruptura no són els socialistes: "Si el PP realment ha trencat amb la ultradreta, quin sentit té que la mantingui als ajuntaments?"

LLEI DE CONCÒRDIA

Torres va instar aquest dijous el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a asseure's en una taula perquè la llei de concòrdia "entri en els cabals del que diu l'ONU pel que fa als drets humans i torni al que va ser la llei anterior", ara que Vox és fora dels governs com el de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, ha reiterat que "no queda una altra que demanar-li al Consell que s'assegui perquè el text entri en els marges de la Constitució i del Dret Internacional".