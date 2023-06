Torrent veu en la posició estratègica i el talent "actius" per transformar el model productiu

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha assenyalat la posició estratègica i el talent com els "dos grans actius fonamentals" per transformar el model productiu català.

Ho ha dit aquest dilluns en l'acte de clausura del projecte Youth Employment in Ports of the MEDiterranean (Yep Med), que se celebra al World Trade Center de Barcelona, al costat del president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, i el director de l'Escola Europea de Short Sea, Eduard Rodés.

Ha subratllat la posició estratègica de Catalunya en termes de capacitat productiva i en producció energètica, "que serà molt important en els pròxims anys".

Segons Torrent, aquests actius també generen "grans reptes", com la capacitat de posar al dia les infraestructures que ajuden a reforçar aquesta posició estratègica i garantir l'oferta per generar habilitats i coneixements per desenvolupar-se en un entorn canviant, en les seves paraules.

Ha assegurat que el projecte Yep Med "ajuda a afrontar aquests reptes" i ha celebrat textualment que posi èmfasi en la digitalització i la sostenibilitat.

"OPORTUNITATS DE NEGOCI FUTURES"

També ha destacat que el programa s'ha adreçat a un col·lectiu que ho té normalment més difícil per accedir al món laboral: els joves i les dones", i que hagi aprofitat un terreny en el qual, segons ell, hi haurà moltes oportunitats de negoci en un futur immediat.

Ha afirmat textualment que aquesta iniciativa reforça les polítiques actives d'ocupació de la Generalitat de Catalunya "per mirar d'aprofitar un context favorable europeu per generar llocs de treball i per generar futur" al territori.