Torrent situa el talent, les connexions i l'energia com les claus per a la reindustrialització

Presenta el seu llibre 'Del vapor al núvol' sobre reindustrializar Catalunya



BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha situat aquest dimecres el talent, les infraestructures de les connexions i l'energia com les claus per a la reindustrialització a Catalunya.

Ho ha dit en la presentació del seu llibre 'Del vapor al núvol. Un relat per a la reindustrialització de Catalunya' (editorial Pòrtic) a Barcelona, on han estat el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano; la consellera de Cultura, Natàlia Garriga; el secretari general de la Conselleria d'Empresa i Treball, Oriol Sagrera, i el secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco.

"Es tracta d'una apologia de la pràctica industrial", ha dit Torrent per condensar la tesi del llibre, on també destaca els actius que té Catalunya per afrontar el procés d'industrialització.

En la presentació, el conseller ha analitzat els sectors que han de "configurar l'agenda política i econòmica del Govern" dels propers anys: La ciència de la vida, l'economia circular i l'energia, la mobilitat del futur i la creació de microxips.

ADAPTACIÓ PER TENIR FUTUR

Ha subratllat la importància de l'adaptació de l'empreses a la transició ecològica perquè "puguin tenir futur" i ha recordat textualment que els consumidors demanen que els processos de producció tinguin valors relacionats amb la sostenibilitat.

Preguntat sobre l'impacte del turisme per la moderadora de l'acte i cap de redacció d'economia de La Vanguardia, Elisenda Vallejo, el conseller ha advocat per un canvi de paradigma: "Una relació amb l'entorn diferent a la que hem tingut en el segle XX".

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Sobre la implantació de la Intel·ligència Artificial (IA) en la indústria, ha dit: "Volem millorar la nostra competitivitat, però tenim uns estàndards democràtics i de drets bàsics que no volem oblidar".

Ha analitzat que l'arribada de la IA presenta un "repte" per a les administracions públiques perquè la implantació dels avanços tecnològics propiciarà un nou marc laboral amb menor demanda.

JOAN TRISTANY

El director general de l'Associació de les Empreses Industrials Internacionalitzades (Amec), Joan Tristany, que ha compartit escenari amb Torrent, ha afegit que reindustrializar implica "el lideratge públic".

Ha opinat que un dels problemes principals de la indústria és la manca de talent i ha defensat eliminar la connotació negativa que es té del sector: "La pandèmia ens ha obert els ulls que la indústria no és una cosa negativa".