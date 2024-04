Torrent es reuneix amb Chery per les negociacions de l'antiga Nissan en un viatge a la Xina

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, es reunirà amb l'automobilística Chery a la seu central de la companyia, durant el viatge a la Xina que comença aquest dimecres i en les negociacions perquè l'empresa localitzi part de la producció als antics terrenys de Nissan a la Zona Franca.

La delegació catalana també es reunirà amb altres multinacionals del sector de l'automoció, informa l'executiu català en un comunicat d'aquest dimarts.

Ha qualificat la Xina com un país estratègic perquè és un dels inversors "més grans a escala global però un dels països menys establerts a Europa" en l'àmbit del motor.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, preguntada en una roda de premsa per si Torrent viatja al país asiàtic per signar l'acord amb Chery dels terrenys de Nissan, ha replicat: "No em voldria jo avançar a res del que pogués fer, dir o explicar el conseller", i ha afegit que l'executiu català estudia totes les propostes.

A l'octubre va anunciar que la multinacional química Wanhua obrirà un centre d'innovació a Catalunya, i la delegació catalana també es va reunir amb la tèxtil Shanghai Jingqingrong Garment, que preveu obrir la seva primera planta de producció a l'estranger a Catalunya.