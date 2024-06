Torrent respon a les crítiques i defensa l'"impacte positiu" de la Fórmula 1 per a Catalunya

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball en funcions, Roger Torrent, ha respost a les crítiques sobre la celebració de la Fórmula 1 a Barcelona defensant l'"impacte positiu" de l'esdeveniment, tant per a Catalunya com per a Barcelona.

En una entrevista d'aquest dimarts a Rac 1 recollida per Europa Press, ha explicat que respecte a la participació del Govern en aquest tipus d'esdeveniments s'analitzen "els pros i contres" i si el balanç és positiu, com en aquest cas, s'hi adhereixen.

"Si el balanç és positiu, si la conclusió és positiva, doncs no només celebrem aquest tipus d'esdeveniment, sinó que ens hi bolquem", ha apuntat el conseller, que creu que la celebració de la Fórmula 1 aporta tant intangibles com tangibles.

A més, ha reivindicat que esdeveniments com el 'road show' de dimecres al passeig de Gràcia obren la Fórmula 1 "al públic general, que potser no hi pot accedir per una qüestió econòmica o per altres motius, però no hi pot accedir i ara pot viure directament l'esperit d'un Gran Premi".

I en preguntar-li pels efectes d'aquest tipus d'esdeveniments en la massificació turística i els efectes mediambientals, ha apostat per trobar l'"equilibri" amb els beneficis que aporten a Catalunya i Barcelona, un debat que, assegura, s'està duent a terme a moltes ciutats globals d'Europa i que el Govern ha assumit i se'n vol responsabilitzar.