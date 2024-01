Torrent reclama que la UE "faci permanent" l'actual marc d'incentius a les empreses

Destaca la necessitat d'intentar preveure les crisis per avançar-se als reptes que van apareixent



BARCELONA, 23 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha reclamat que la Unió Europea (UE) "faci permanent el marc d'excepcionalitat" fruit de la invasió russa d'Ucraïna pel que fa a incentius a les empreses.

Ho ha dit aquest dimarts en el tancament de la presentació de l'Observatori de riscos per a les empreses a Espanya de l'Institut Cerdà, amb la presència del director general de l'entitat, Carlos Cabrera; el president, Salvador Alemany, i el director general d'Autopistes, Daniel Vilanova.

Torrent ha explicat que aquest marc excepcional "ha permès tenir instruments i vehicles financers amb incentius" que han facilitat que les empreses europees puguin competir amb les xineses i les nord-americanes.

"Si no, competim amb una mà lligada a l'esquena", ha lamentat, després d'assegurar que són polítiques agressives d'incentius per retenir producció o captar nous projectes que s'impulsen a la Xina i els Estats Units.

Torrent ha afegit la necessitat de fer "exercicis de prospectiva" per preveure les futures crisis i poder-se avançar als reptes que van apareixent.

Ha alertat que l'actual és el moment en què els reptes als quals s'enfronten les empreses estan més lligats entre si i es produeixen més ràpid, fet que, segons ell, amplifica la sensació d'incertesa i d'estar sobrepassat per la situació.

REPTES

El conseller ha assegurat que els grans reptes actuals es divideixen en quatre grans àmbits, a més d'un altre que és transversal.

El primer són els canvis geopolítics "que configuren un nou ordre mundial o una nova fase de la globalització" que afecta temes com les cadenes de valor, les noves tecnologies, una recerca més gran de la seguretat de subministraments clau i una tendència proteccionista.

Torrent ha apuntat com un repte l'adaptació a les tecnologies disruptives, que "mai" no havien estat tan ràpides ni havien afectat una base tan gran de persones, ha dit.

Ha afegit l'emergència climàtica com un altre dels grans reptes i ha assegurat que l'actual sequera al Mediterrani "no és un problema conjuntural", per la qual cosa s'han d'adequar les infraestructures, la cultura productiva i la cultura de l'aigua.

Finalment, ha assenyalat els canvis demogràfics produïts per una de les esperances de vida més altes del món i els baixos índexs de natalitat: "És un element que conforma de manera important l'agenda que haurem de resoldre en els pròxims anys".

Torrent també ha alertat de la 'twitterització' de la política, aquesta simplificació del debat" que, segons ell, acaba alimentant el populisme i l'extrema dreta.