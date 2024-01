Torrent qualifica d'"històric" l'any 2023 pel que fa a ocupació

Es tracta del millor any en creixement d'ocupació a Catalunya des del 2005



BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha qualificat d'"històric" l'any 2023 pel que fa a ocupació.

Ha reaccionat d'aquesta manera aquest divendres en roda de premsa a la publicació de l'enquesta de població activa (EPA), al costat del secretari de Treball, Enric Vinaixa, i la directora de l'Observatori del Treball i el Model Productiu, Manuela Redondo.

L'EPA assenyala que el nombre de desocupats a Catalunya va registrar una disminució interanual del 5,4%, amb 20.900 persones menys el quart trimestre del 2023.

Torrent ha assenyalat que "cal anar fins al 2005 per tenir un creixement de l'ocupació tan positiu" com el del 2023 i ha afegit que hi ha, textualment, més població activa que mai, més ocupació que mai i la taxa d'atur és la més baixa en un quart trimestre des del 2007.

Ha detallat que el 2023 es van crear prop de 200.000 llocs de feina a Catalunya, la qual cosa vol dir una de cada quatre noves ocupacions a Espanya, i ha destacat la reducció d'11.300 persones en l'atur de llarga durada.

CONFIANÇA PER AL 2024

Torrent ha assegurat que el teixit productiu català té unes "bases sòlides que permeten mirar amb confiança" l'any 2024, malgrat les incerteses que ha dit que hi ha a nivell global.

"2023 ha estat un molt bon any amb bones dinàmiques i això ens fa estar confiats en que continuarà aquesta evolució durant el 2024", ha assegurat.

Preguntat per l'increment dels treballadors nascuts fora d'Espanya, Torrent ha assegurat que "el fet migratori té una importància cabdal" i que aquestes dades, textualment, desmunten els tòpics del discurs de l'extrema dreta.