Torrent sobre l'OPA del BBVA sobre Banc Sabadell: "No ens podem permetre" que desaparegui

BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha alertat dels efectes a Catalunya de l'oferta pública d'adquisició (OPA) de caràcter hostil formulada pel BBVA sobre el 100% de les accions de Banc Sabadell: "No ens podem permetre que el Banc Sabadell desaparegui".

En una anotació a X recollida per Europa Press, ha afirmat que el moviment "no és bo ni per a Catalunya, ni per als treballadors, ni per als clients" i, textualment, que cal mantenir les estructures i la competència en un mercat que ja està massa concentrat actualment.

Després de l'anunci del BBVA, el Sabadell s'ha remès al seu comunicat de dilluns en què rebutjava la proposta en considerar que "infravalora significativament" el projecte del banc d'origen català i les seves perspectives de creixement com a entitat independent.