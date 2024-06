Torrent (ERC) s'ofereix a col·laborar per "assentar les bases d'un nou cicle guanyador" del partit

Creu que "no ajudaria gens que el partit ja comencés a especular amb noms i perfils"



BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball en funcions, Roger Torrent, s'ha prestat a col·laborar per obrir un nou cicle dins el partit: "Esquerra Republicana és casa meva, l'estimo i vull que li vagi tan bé com sigui possible, i vull contribuir a assentar les bases per a un nou cicle guanyador. On i com? Doncs no ho sé".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Rac 1 recollida per Europa Press, en preguntar-li si contempla presentar-se a la direcció d'ERC després d'haver signat un manifest per a una renovació de la cúpula i del partit arran dels mals resultats de les últimes eleccions.

"Estem en uns moments en els quals en l'organització cal repensar, reflexionar, tal com han anat les últimes cites electorals. Per tant, hi ha una oportunitat d'enfortir el projecte", ha indicat Torrent, que ha apuntat que la reflexió comporta plantejar una renovació dels lideratges, textualment.

Així mateix, ha sostingut que la renovació "no va en contra de ningú" perquè creu que tots els militants són imprescindibles, malgrat que preguntat per l'expresident d'ERC Oriol Junqueras ha defensat que tant ell com la secretària general, Marta Rovira, i l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès hi han de tenir un encaix.

I sobre la possibilitat de presentar-se a la direcció, ha explicat que en aquests moments té "el cap més fora de la política que dins de la política", ja que està centrat en la continuïtat de les polítiques iniciades aquesta legislatura de cara al pròxim Govern, si bé ha afirmat que se sent amb tota la responsabilitat d'ajudar en la transició del partit, en les seves paraules.

"RECOSIR EL PARTIT"

Respecte al seu futur paper en el partit, ha sostingut que és un militant de base i que ajudarà a "assentar les bases del que ha de venir, que segur que serà molt positiu", però creu que en aquests moments no toca parlar de futurs lideratges.

"La meva vocació ara és intentar recosir el partit, i crec que seria molt precipitat, prematur, i crec que no ajudaria gens que el partit ja comencés a especular amb noms i perfils", ha dit Torrent.

I sobre la possibilitat d'anar a una repetició electoral en no investir cap candidat a la presidència de la Generalitat, ha afirmat que anar novament a eleccions catalanes no és el millor escenari ni el que vol ERC, però no ho descarta: "També haig de dir que no ens fa por. Si l'alternativa és pitjor, s'haurà d'anar a una repetició electoral".