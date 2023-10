Torrent demana prudència i discreció en els contactes amb Chery sobre fabricar a Catalunya

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha demanat prudència i discreció en els contactes amb l'automobilística xinesa Chery sobre la seva presència en el hub d'electromobilitat que la Generalitat vol impulsar als antics terrenys de Nissan a la Zona Franca de Barcelona.

"L'èxit d'aquest tipus d'operacions es basa en la capacitat que hem de ser discrets i respectuosos", ha declarat als periodistes aquest dimecres al WTC Barcelona, on se celebra la Setmana de la Internacionalització 2023.

Ha qualificat de recorregut complex l'impuls del hub, que considera clau per a la reindustrialització de Catalunya: "Posar en marxa des de zero una fàbrica de vehicles és complicat, no es fa d'un dia per l'altre".

Així mateix, ha traslladat "un missatge de tranquil·litat, de confiança i, sobretot, de garantia de treball" als empleats dels terrenys.

Ha defensat que l'arribada d'"un fabricant de vehicles més" repercutirà positivament en el conjunt de l'ecosistema català que dona cobertura a aquesta producció.

Torrent ha assegurat que el Govern treballa amb una cartera de 600 projectes d'empreses que "eventualment poden fer inversió estrangera" a Catalunya, vinculats a diferents sectors productius.