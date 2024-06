Torrent defensa que ERC ha de "triar nous lideratges" després del 12M

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat en funcions, Roger Torrent, ha defensat que el partit ha de "triar nous lideratges" després dels mals resultats del 12M, i veu el moment com una oportunitat per repensar l'estratègia política.

"Junqueras va deixar la presidència del partit la setmana passada, o aquesta mateixa, Marta Rovira ja ha anunciat que no continuarà, també Pere Aragonès. Hi ha un procés en el qual haurem de triar nous lideratges", ha afirmat en una entrevista a Rac 1 d'aquest divendres recollida per Europa Press.

Ha demanat que la militància parli molt "d'una manera ordenada, pacient, sense confrontacions, ni baralles ni batalles", com ha dit que el partit polític ha testimoniat en altres moments de la seva història.