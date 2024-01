Torrent està "convençut" que hi haurà Gran Premi d'F-1 a Barcelona més enllà del 2026

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha assegurat que està "convençut" que hi haurà Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya, després de l'anunci d'aquest dimarts que Madrid organitzarà el GP d'Espanya de Fórmula 1 des del 2026 i fins al 2035.

Ho ha dit en una entrevista a 3Cat d'aquest dimecres recollida per Europa Press, en què ha insistit que "la relació és excel·lent", en referència a les declaracions del president i CEO de l'F-1, Stefano Domenicali, que aquest dimarts no va descartar que Barcelona continués sent seu de la competició.

"Estem, insisteixo, en aquest procés de conversa per estendre aquesta relació i que vagi molt més allà", ha recalcat el conseller, que ha garantit que al Circuit de Barcelona-Catalunya s'organitzaran els millors grans premis que s'hagin fet mai, textualment.

Així mateix, ha assenyalat que l'aposta del Govern és millorar l'experiència dels assistents al Gran Premi i ha afirmat que no tenen "cap necessitat de constantment mirar cap a Madrid", ja que quan no ho han fet és quan Catalunya s'ha sentit millor.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar aquest dimarts en roda de premsa que el Govern treballa per "estendre més enllà del 2026" la celebració Gran Premi d'F-1 al Circuit de Barcelona-Catalunya.