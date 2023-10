Torrent considera que Europa s'ha comportat "com els nous rics" al abandonar la producció

Aquesta cap de setmana se celebra la fira e-Mobility Experience al Circuit de Barcelona-Catalunya



BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'empresa i Treball, Roger Torrent, ha reprovat que Europa "s'ha comportat durant massa temps com els nous rics" al abandonar la producció industrial i deixar-la en mans d'altres, en les seves paraules.

"Hem deixat que algunes cadenes de valor crítiques depenguin massa de tercers. Després del covid s'ha demostrat la vulnerabilitat d'Europa", ha argumentat en una entrevista a 'El Periódico' aquest dijous recollida per Europa Press.

Ho ha dit en el marc de la segona edició de la fira e-Mobility Experience presentada el dilluns i que se celebrarà aquest cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya, del qual Torrent també és president, i del que espera que es converteixi en la referència al sud d'Europa".

Ha assenyalat que la Generalitat assumeix la seva part de responsabilitat com a govern en la implantació del cotxe elèctric, i d'aquí l'"interès per fer pedagogia" d'aquest vehicle i de tot el que l'envolta, com els sistemes de recàrrega i components.

Ha destacat que Catalunya lidera a l'Estat en la mobilitat elèctrica i ara cerca estendre el seu liderat a la resta de la indústria: "També hem de liderar a nivell industrial i Catalunya compleix amb totes les condicions per ser una referència al sud d'Europa".

Entre les activitats previstes a la fira e-Mobility Experience hi haurà circuits, els assistents podran provar un simulador de motos, un de cotxes i 'karts' elèctrics i hi haurà taules rodones i una zona gastronòmica de música en directe.