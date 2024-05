Torrent celebra la reducció del 30,1% de l'atur a Catalunya durant la legislatura

Destaca que és el moment en què "hi ha més gent treballant"



BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha celebrat que durant l'actual legislatura l'atur a Catalunya s'ha reduït en un 30,1%, amb 145.000 desocupats menys, fet que ha definit de "descens notable".

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa amb el secretari de Treball, Enric Vinaixa, i la directora de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, per valorar les dades de l'atur, que mostren que va baixar a Catalunya en 7.359 persones a l'abril (-2,14%) fins als 337.030 desocupats.

Torrent ha assenyalat que l'abril ha estat un mes que "certifica la bona línia" que ha seguit l'atur durant la legislatura, i ha dit que és una tendència ininterrompuda durant els últims tres anys.

També ha destacat que durant el mandat de l'actual Govern, s'han sumat 328.000 cotitzadors a la Seguretat Social a Catalunya.

El conseller ha destacat que és el moment en què "hi ha més gent treballant en el mateix moment" a Catalunya de tota la sèrie històrica, iniciada el gener del 2004.

POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

Torrent ha recordat que l'actual Govern va posar en marxa un pla de xoc de polítiques actives d'ocupació "inèdita pel seu volum però també per la seva repercussió".

Preguntat per si Catalunya pot assolir la plena ocupació, Torrent ha assenyalat que és l'"objectiu de qualsevol administració", tot i que ha alertat que cada vegada és més difícil millorar les xifres de l'atur.

El conseller ha posat en valor les polítiques actives d'ocupació, tant per millorar les oportunitats dels desocupats com per "respondre a les necessitats de les empreses perquè siguin més competitives".