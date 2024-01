Torrent celebra que l'atur de desembre a Catalunya és el més baix des de 2007

Valora positivament les dades del 2023 i afronta amb "prudència" el 2024



BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha celebrat aquest dimecres que les dades de l'atur de desembre a Catalunya són "les més baixes" des de 2007.

Ho ha dit en roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu al costat de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, després de fer-se públiques les dades de l'atur de desembre, mes en el qual l'atur a Catalunya ha baixat en 2.957 persones respecte al mateix mes de fa un any (-0,85%).

Ha analitzat que Catalunya ha tancat el 2023 amb 30 mesos de descens interanual d'atur consecutius i que són xifres "rècord".

"Mai abans havíem tingut tanta gent treballant simultàniament com en aquests moments a Catalunya, i això es deu a l'increment del 2,6% d'afiliacions a la Seguretat Social que s'ha produït respecte a 2022", ha afegit.

Ha subratllat que malgrat que l'atur és superior entre les dones (57,15%) que entre els homes (42,84%), l'increment d'afiliacions a la Seguretat Social "ha estat major en el cas de les dones", fet que ha definit com a positiu.

Sobre la pujada de l'atur al desembre en 3.474 persones (+1,02% respecte a novembre), ha admès que les xifres no són positives i que es tracta d'un "desembre poc habitual", i ho ha justificat amb l'augment de l'atur en el sector serveis i un major nombre de demandants d'ocupació.

VALORACIÓ 2023 i PREDICCIONS 2024

Torrent ha valorat que el 2023 ha estat "un molt bon any per a l'ocupació, que s'ha sobreposat a les males expectatives que hi havia", i ho ha exemplificat amb la guerra d'Ucraïna i les seves conseqüències a nivell econòmic.

Ha dit que "mai s'havien desplegat tants recursos públics" en matèria laboral i ha dit que aquests són una base sòlida per encarar el 2024, encara que ha assegurat que ho fan amb prudència.

Segons el conseller, l'increment de la demanda interna, la recuperació de les rendes disponibles dels consumidors i de les empreses i el desplegament dels fons Next Generation són "elements positius" per encarar el 2024.