Torrent celebra que hi hagi empreses "que ho estan fent bé" en sostenibilitat i digitalització

Junqueras demana una nova aliança per donar "millors oportunitats"



GRANOLLERS (BARCELONA), 8 set. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha celebrat que hi hagi empreses "que ho estan fent bé" en la transició cap a la sostenibilitat i la digitalització.

Ho ha dit aquest divendres durant el seu discurs en la inauguració de la nova planta de l'empresa Plasticband a Granollers (Barcelona), en la qual també ha estat present el líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; el CEO de l'empresa, Jordi Guimet, i l'alcaldessa de la localitat, Alba Barnusell.

Torrent ha alertat que si les empreses que no duen a terme aquesta transformació "tindran seriosos problemes per sobreviure", i ha mostrat la voluntat del Govern d'acompanyar les companyies.

Ha celebrat que les noves instal·lacions de l'empresa mantinguin "el compromís dels fundadors" i ha assenyalat que és un exemple del model de reindustrialització que persegueix l'executiu català.

D'altra banda, el titular d'Empresa i Treball ha lamentat la pèrdua de capacitat productiva que va patir Catalunya "durant dècades".

"Ens comportàvem com nous rics: per a nosaltres el disseny, per a nosaltres pensar, i ja fabricaran en altres llocs del món amb mà d'obra barata", ha dit.

Torrent ha assegurat que aquesta situació "està canviant" i així ho contempla el Pla Nacional per a la Indústria elaborat per la seva conselleria, aprovat l'any passat.

JUNQUERAS

Junqueras, per la seva banda, ha assegurat que Catalunya necessita una "gran aliança, una aliança nova" entre els mons de l'empresa i el treball.

Ha demanat que també hi participin les institucions i l'educació, amb la finalitat de "garantir les millors oportunitats per a les generacions presents" i les futures.

NOVA PLANTA

La nova planta de Plasticband està situada a la mateixa finca que la ja existent i té l'objectiu de donar resposta al creixement previst de l'empresa.

La planta està pensada per assolir el zero impacte mediambiental, ja que la coberta permet recollir el 100% de l'aigua pluvial, compta amb plaques solars i està construïda amb elements respectuosos amb el medi ambient.