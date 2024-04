Torrent augura que després de l'arribada de Chery "aterraran a Catalunya altres empreses xineses"

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'empresa i Treball, Roger Torrent, ha augurat que després de l'arribada de Chery, que la setmana passada va signar un acord amb l'empresa Ebro per produir vehicles a la Zona Franca de Barcelona, "en el futur immediat aterraran a Catalunya altres empreses xineses".

En una entrevista d'aquest dijous a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, també ha indicat que des de la Conselleria s'"està treballant amb 600 projectes de potencial inversió a tot el món" i ha afirmat que el procés d'alguna de les inversions va molt bé.

Ha valorat que "un punt a favor per a l'aterratge de Chery" va ser que ja hi havia una empresa catalana implantada i que en ser els primers fabricants xinesos que desembarquen a Europa, ha fet més fàcil --textualment-- que ho facin junt amb un soci local.

En preguntar-li per les alternatives contemplades per Chery, ha dit que Catalunya competia amb "diverses ubicacions a Europa, a més d'Itàlia", i ha destacat que el fet que acabessin escollint a la comunitat evidencia que és una zona competitiva.

Ha sostingut que en el procés han estat imprescindibles l'impuls a polítiques industrials, en les seves paraules, constants i estables: "Quan parlem amb potencials inversors els hi expliquem, com a prova que en aquest país apostem, des del consens, per la indústria. És el que volen sentir".