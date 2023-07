Torrent assegura que la campanya turística d'estiu registrarà xifres similars a les del 2019

Elena garanteix que estan "en condicions" d'afrontar situacions complexes respecte als incendis forestals



BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha assegurat aquest dimecres que la campanya turística d'aquest estiu a Catalunya s'acostarà a xifres molt semblants a les del 2019, any previ a la pandèmia i any que va ser de rècord".

Ho ha dit en el ple del Parlament preguntat pel socialista Òscar Ordeig, que ha replicat que la campanya d'estiu del 2022 va ser bona però ha augurat que la del 2023 serà complicada per la situació econòmica i la inflació.

Torrent ha coincidit a assenyalar que factors com l'increment dels tipus d'interès i la inflació provoca que les famílies disposin de menys recursos i també ha apuntat a la influència de les altes temperatures en el turisme, per la qual cosa ha cridat a treballar per un model de turisme responsable.

INCENDIS FORESTALS

Preguntat sobre la campanya d'estiu contra els incendis forestals per Matías Alonso (Cs), el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha garantit que Catalunya compta amb "extraordinaris" serveis i cossos --com els de bombers, també voluntaris-- que permeten afrontar situacions complexes com les d'estius anteriors.

"Confiem que aquest any no es produeixin però, si es produeixen, estarem en condicions" de fer front a aquesta situació i, pel que fa a la petició d'Alonso de millorar els drets dels bombers voluntaris, ha recordat que el Parlament n'abordarà la situació en un grup de treball.