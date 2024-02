Torrent adverteix que sense Pressupostos de 2024 "es perdran 285 milions en política industrial"

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha advertit que sense aprovar els Pressupostos de la Generalitat per 2024 "es perdran 285 milions en política industrial, que és un 30% més que l'any anterior".

En una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, ha sostingut que "no s'entendria que ara es prioritzessin posicionaments polítics de tot tipus partidistes davant uns pressupostos amb un creixement de 2.400 milions d'euros".

En preguntar-li per l'ecosistema digital de Barcelona, ha situat al talent com un dels seus reptes, pel qual segons Torrent fa falta "generar la formació necessària" per crear-lo i així donar resposta a les noves necessitats tecnològiques.

Així mateix, ha defensat la creació de talent per a la creació d'"ocupacions de qualitat i fomentar la inversió estrangera", i en aquesta última ha assenyalat que la Generalitat ha alimentat molt les seves estratègies de captació, en les seves paraules.

Ho ha dit en preguntar-li per les iniciatives del Govern per impulsar la indústria digital catalana malgret que a Madrid hi ha més capital per executar projectes, davant el qual ha reivindicat que Catalunya apareix en rànquings internacionals "sense tenir l'efecte capitalitat".