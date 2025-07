La Torre Muñoz de Barcelona tindrà l'Oficina d'Atenció Ciutadana més gran de Catalunya

BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat rehabilitarà totalment la Torre Muñoz, al passeig de Gràcia 105 de Barcelona, a la planta baixa del qual hi haurà l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) més gran de Catalunya, amb 800 metres quadrats, on 25 informadors i cinc agents digitals podran gestionar fins a 100.000 tràmits en un any.

A més, es convertirà en la seu del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), la Comissió Jurídica Assessora (CJA), l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) i el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), informa la Conselleria d'Economia aquest dissabte en un comunicat.

Les obres han d'acabar el 2030 perquè aquests organismes es traslladin llavors, amb un cost de 26,7 milions d'euros (IVA inclòs), i, gràcies a aquesta concentració de seus, la Generalitat calcula un estalvi brut de 75 milions en vint anys.

El Govern l'emmarca en la seva política patrimonial per un model de propietat que pugui "aconseguir el màxim estalvi econòmic en la despesa immobiliària i garantir l'estabilitat en la prestació dels serveis públics".

L'edifici, de la Generalitat des del 1981, suma 8.828,43 metres quadrats i s'està rehabilitant totalment fins al 2030, quan està previst que treballin unes 300 persones, amb un model de treball híbrid presencial-telemàtic.