La torre Glòries ret homenatge a 'Blade Runner' amb una instal·lació d'Antoni Arola del Llum BCN 2026

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El mirador de la torre Glòries es transformarà en un far urbà que retrà homenatge a la pel·lícula 'Blade Runner' amb una instal·lació de l'artista Antonio Arola amb motiu de la 15a edició del Festival d'Arts Lumíniques Llum BCN 2026, que organitza l'Ajuntament de Barcelona del 6 al 8 de febrer amb la direcció artística de Maria Güell.
Es tracta de la instal·lació Laser Faces, que explora "noves formes d'il·luminació urbana des d'una perspectiva sostenible, eficient i menys agressiva", informa Mirador Torre Glòries en un comunicat aquest dimecres.
Laser Faces fa servir 7 grues que permeten col·locar 7 equips làser i sis miralls, experimentant amb la capacitat del làser de projectar-se cap al cel i "deixant que la seva trajectòria lumínica continuï més enllà de la ciutat, redefinint la volumetria de la torre Glòries i projectant una nova llum sobre els carrers de Barcelona".