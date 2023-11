Torra rebutja un diàleg que situï "límits en la Constitució" i aposta per la via unilateral

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha rebutjat aquest dimecres que l'independentisme català comenci "cap diàleg ni negociació que d'entrada situï els límits en la Constitució espanyola" i ha apostat per la via unilateral.

"Continuo creient que la única manera de sortir de la gàbia constitucional és per la via democràtica i unilateral, d'acord amb la doctrina internacional. Amb seguretat jurídica, sí, però mai sotmesos a la Constitució", ha exposat l'expresident en un article al seu web sobre els pactes d'investidura publicat el dia del debat d'investidura del president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez.

Torra ha assegurat que hi ha un deute "amb totes les persones que van confiar que la via unilateral per la llibertat de Catalunya no tenia marxa enrere", una via que ha assegurat que el Tribunal Penal Internacional (TPI) de la Haia, als Països Baixos, reconeix dins de l'ordenament jurídic internacional.

Ha destacat que "el procés engegat el 2015, que volia deixar enrere la Constitució, i que va tenir les dates més significatives l'1 i el 27 d'octubre del 2017, ja no és el que es proposa".

L'expresident català s'ha alegrat per les persones que es podran beneficiar de l'amnistia, tot i que ha mostrat dubtes davant el recorregut de la llei perquè, segons el seu parer, fa més de 300 anys que "Espanya es fonamenta en la indissoluble unitat de l'Estat. I això no canviarà mai. Precisament per això la majoria social del país va empènyer per la via unilateral i democràtica".