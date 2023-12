Torra lamenta que no hi hagi un mediador en la taula entre governs: "És el que compromet el Govern" central

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha lamentat aquest dimecres que no hi hagi un mediador en la taula entre la Generalitat i l'executiu espanyol perquè "és el que compromet el Govern" central.

"El que trobo a faltar de punts mediadors és que, on no hi ha el mediador, és en la taula entre governs, és el que compromet el Govern central. Les altres taules comprometen uns partits polítics, i és un triomf i hi ha un verificador. Magnífic, però per què no hi ha un verificador en la taula entre governs?", s'ha preguntat en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Segons Torra, no hi ha un verificador en la taula entre la Generalitat i el Govern central perquè "l'Estat no accepta que hi hagi una altra sobirania dialogant" amb ells.

"La sobirania és única. En la taula important, en el sentit d'obligar els governs i les dues nacions, no hi és aquest verificador", ha destacat.

AMNISTIA

En relació amb la llei d'amnistia, ha assegurat que està "content" pels qui es veuran beneficiats per la iniciativa i creu que tirarà endavant malgrat que l'Estat intentarà impedir-la, ha avisat.

Sobre el text, ha concretat que canviaria "l'apel·lació a la Constitució" que es fa perquè creu que això suposa una esmena a la totalitat al procés independentista.

"No hi ha cap referèndum possible acordat amb l'Estat", ha afegit Torra, després de vaticinar que serà inevitable el fracàs de les diferents taules de negociació.

A més a més, ha assegurat que si els partits independentistes van optar per la via unilateral en el passat va ser perquè van descartar la resta d'opcions.