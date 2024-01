Torra lamenta que l'independentisme perd credibilitat en tornar a la "gàbia constitucional"

Pretén intentar que inhabilitin els "jutges prevaricadors" que el van inhabilitar



BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha lamentat que el moviment independentista ha perdut credibilitat perquè torna a la "gàbia constitucional" i a la negociació amb l'Estat malgrat que els mateixos partits independentistes havien assegurat que negociar era una via esgotada.

En una entrevista de 'VilaWeb' aquest diumenge, recollida per Europa Press, s'ha alegrat que la futura llei d'amnistia beneficiï els encausats pel procés, però ha advertit: "Ens torna a situar en la Constitució Espanyola. Com la resta de pactes que van signar ERC i Junts. Tot això ens fa tornar a la gàbia constitucional".

Ha contrastat l'actitud d'aquests partits amb els nacionalistes bascos: creu que conserven la credibilitat perquè mai no han arribat a demanar la declaració de la independència i per això poden continuar pactant, "però si un d'aquests partits arriba a proposar a la seva gent que la via és l'autodeterminació, ja no hi ha volta enrere".

Per ell, l'autodeterminació "implicava sortir de la Constitució", mentre que la taula de diàleg implica negociar una consulta d'acord amb l'article 92 de la Carta Magna: "Potser resulta que els que defensem la via de la ruptura democràtica estem molt equivocats", ha ironitzat.

"Hem perdut molta credibilitat. Tots els líders polítics que estaven al capdavant del moviment entre el 2015 i el 2017 hi continuen estant", ha dit, i creu que cal canviar lideratges perquè el moviment independentista torni a ser creïble, a banda que les entitats socials recuperin força i sorgeixi alguna alternativa als actuals partits, si bé ell rebutja liderar projectes.

PUIGDEMONT I JUNQUERAS

En ser preguntat per si seria un error que Carles Puigdemont (Junts) i Oriol Junqueras (ERC) fossin candidats, ha respost: "Seria bo que hi hagués renovació de lideratges. I, dit això, no em sembla el mateix el paper que s'ha fet a l'exili que el que s'ha fet a l'interior".

Sobre si això significa que Puigdemont es presenti, però Junqueras no, ha contestat que és decisió dels partits: "No hi tinc res a dir, només faltaria. Però crec que seria important que tothom fes l'anàlisi".

"Fins que el moviment independentista el liderin una altra vegada les opcions unilaterals, no ho aconseguirem. Totes aquestes taules de diàleg fracassaran", ha augurat.

LA SEVA INHABILITACIÓ

També s'ha referit al fet que el 31 de desembre es van esgotar els 15 mesos d'inhabilitació que li va imposar el jutjat penal 6 de Barcelona en la seva segona causa per desobediència per no despenjar una pancarta de la façana de la Generalitat en període electoral.

"El meu objectiu, naturalment, és intentar aconseguir inhabilitar els jutges prevaricadors que em van inhabilitar a mi. El senyor Barrientos, president del TSJCat", ha dit.

Ha explicat que encara s'ha de confirmar la fi de la inhabilitació que va fixar la sentència: "Cal que el tribunal ho reconegui. I ho hem demanat ara".