BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha declarat aquest diumenge que "és impossible que Espanya negociï mai" un referèndum d'independència a Catalunya.

En un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press aquest diumenge, Torra ha justificat aquest fet a la participació de "la majoria social de Catalunya" l'1-O.

"No hi ha vies pactistes màgiques, només hi ha la nostra (auto) determinació", ha resolt Torra.