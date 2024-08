Torra demana reflexionar sobre els lideratges a l'independentisme per recuperar la "credibilitat"

"Estem en una situació de desastre absolut, d'enfrontament total", lamenta l'expresident

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha demanat una reflexió sobre els lideratges a l'independentisme per recuperar la "credibilitat" que creu que tenia i ha perdut el projecte independentista.

Així s'ha expressat en declaracions a periodistes abans d'una conferència a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) s Prada de Conflent (França) aquest dimecres, on en ser preguntat per si la reflexió l'ha de fer també l'expresident Carles Puigdemont ha afirmat que tothom i, respecte a l'exlíder d'ERC, Oriol Junqueras, ha respost que "sobretot" ell.

"Jo demano que tothom faci una reflexió sobre si en aquests moments sumen o resten perquè hem de tornar a aconseguir que hi hagi una esperança que en aquests moments no veig en les bases independentistes", ha sostingut.

Així, ha lamentat que la independència no es pot basar en el que no va funcionar, al seu judici, i ha afegit: "No podem amb les mateixes cares que ens havien dit una cosa i que ara diuen unes altres pretendre que tornarem a portar l'esperança que el moviment independentista ha tingut sempre en si mateix".

Torra també ha lamentat la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat i, respecte al suport d'ERC a Illa, ha afirmat: "Si tu ets independentista fas una política independentista i ja està. Per tant, em sembla impossible donar suport al PSC".

"En aquests moments estem en una situació de desastre absolut, d'enfrontament total. I s'hauran de replantejar moltes coses", ha conclòs sobre el moviment independentista.

SÀMPER I MOSSOS

D'altra banda, en preguntar-se-li per Miquel Sàmper, actual conseller d'empresa i Treball de la Generalitat del Govern d'Illa i exconseller d'Interior en el Govern de Torra, ha respost: "Jo coneixia un Miquel Sàmper de llavors, a l'actual Miquel Sàmper no ho conec".

Sobre la suspensió de feina i sou a un dels agents dels Mossos d'Esquadra relacionats amb la fugida de Puigdemont després de la seva tornada a Barcelona, Torra ha demanat a la consellera d'Interior, Núria Parlon, que respongui a la petició que va fer al llavors conseller en funcions, Joan Ignasi Elena, de revisar el cas.

Torra ha titllat de "cacera de bruixes" la situació dels agents suspesos de sou i de feina, un dels quals és el seu escorta.