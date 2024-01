Torra defensa el rebuig de Junts a la llei d'amnistia: va ser "un vot valent"

"No era una amnistia per a tothom", destaca



BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha defensat aquest dimecres el rebuig de Junts a la llei d'amnistia al Congrés en assegurar que va ser "un vot valent, conscient i coherent".

"Si aquesta proposició de llei ahir s'hagués aprovat deixava desemparades moltes persones i, probablement, deixava desemparades les persones amb les acusacions més greus", ha destacat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press.

Segons Torra, el redactat actual de la llei "no era una amnistia per a tothom" i creu que la posició de Junts obre la possibilitat a que hi pugui haver un canvi de rumb --literalment-- en la legislatura.

"Més que res perquè ara les situacions estan molt clares. O surt traïció i terrorisme d'aquesta llei d'amnistia, o sembla que Junts no la votarà. I si Junts no vota aquesta llei difícilment es pot preveure que la legislatura tingui cap mena de futur", ha sostingut.

També ha considerat "terrible" que el diputat d'ERC i membre de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, s'hagi traslladat a Ginebra (Suïssa) pel cas de Tsunami Democràtic

Després de negar que tingués cap implicació en l'organització de les protestes per la sentència de l'1-O, ha negat que hi hagués violència, i tampoc no dona credibilitat a l'acusació que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, fos el coordinador dels CDR: "Juraria que no ho era".

NO SAP QUI VOTARIA

L'expresident català ha assegurat que no sap qui votaria si ara se celebressin eleccions a Catalunya i ha defensat la possibilitat que hi hagi una quarta llista independentista en cas que la via unilateral hagi quedat "òrfena".

I ha admès que va fracassar en l'intent d'assolir la independència de Catalunya: "És cert, he fracassat. Ho puc dir així de clar, ho he dit moltes vegades. No sap el dol que porto dins", ha resolt.