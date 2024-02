Torra critica el TS per trigar dos anys a confirmar la seva segona condemna: "Hauria de millorar"

BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha criticat aquest dimecres el Tribunal Suprem (TS) per trigar gairebé dos anys a confirmar la seva segona condemna per desobediència: "Hauria de millorar"

"En la primera condemna, amb la pandèmia pel mig que va aturar-ho tot, va tardar 9 mesos a confirmar la sentència del TSJC. Ara ha tardat gairebé dos anys. Hauria de millorar", ha escrit Torra en una publicació a X recollida per Europa Press, en què també ha assegurat que el TS ja no és el que era.

Torra ha respost així a la confirmació aquest dimecres del TS d'una segona condemna per desobediència per incomplir l'ordre de retirar una pancarta en favor de presos polítics en període electoral de la façana del Palau de la Generalitat, en entendre que en el recurs no ha acreditat cap interès cassacional que precisi que el tribunal es pronunciï.