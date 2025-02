Torra i Costa presenten una demanda contra Espanya al TEDH per l'espionatge amb Pegasus

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra i l'exvicepresident primer del Parlament, Josep Costa, han anunciat que han presentat una demanda contra Espanya davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per les suposades escoltes a les seves comunicacions a través del programa espia Pegasus després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi inadmès els seus recursos d'empara.

"Volem comunicar-los que tant el vicepresident Josep Costa com jo mateix presentem la primera demanda contra Espanya davant el Tribunal d'Estrasburg per l'espionatge polític amb Pegasus", ha explicat Torra aquest dijous en una roda de premsa a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya juntament amb Costa i l'investigador de Citizen Lab, Elies Campo.

"Som conscients que dins l'Estat espanyol les nostres possibilitats són, si no gaire limitades, pràcticament nul·les, perquè sabem perfectament que, sent membres d'un grup objectivament identificable com són els independentistes catalans, doncs les nostres demandes difícilment seran mai ateses", ha dit Torra, qui ha celebrat que el cas hagi arribat al tribunal europeu.