Torra sobre el català a la UE: "Negociar res amb Espanya porta, ineluctablemente, al fracàs"

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha assegurat que "negociar res amb Espanya porta, ineluctablemente, al fracàs" després que hagi renunciat a la petició de sotmetre a votació aquest dimarts la seva proposta per reconèixer el català, basc i gallec com a llengües oficials de la UE.

Així ho ha manifestat en una anotació a X recollida per Europa Press, en què afegeix que aquest és el motiu pel qual la societat catalana "va dir prou i, majoritàriament, va decidir avançar per la via unilateral".

És més, ha defensat que la via unilateral és l'única possible si els catalans no volen quedar "desfets com a nació".