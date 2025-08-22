Torra assegura que "un finançament singular per tothom deixa de ser singular per ningú"

Ho veu com una estratègia de "moure la boleta i quedar-nos com sempre, dins d'Espanya"
GIRONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -
L'ex-president de la Generalitat Quim Torra ha assegurat que "un finançament singular per tothom deixa de ser singular per ningú", i ha lamentat que és impossible mantenir una diferenciació de Catalunya en un Estat com Espanya que vol uniformitat, en les seves paraules.
Així s'ha pronunciat aquest divendres en declaracions després de participar en una taula rodona sobre 'El GOIP català, més enllà dels euroordres' juntament amb advocat Gonzalo Boye i el magistrat Guillem Soler en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (França).
En la seva intervenció, Torra també ha assegurat que hi ha tendències que han romàs, al seu judici, inalterables en l'Estat des de 1714 fins a l'actualitat, com la idea del dret de conquesta, la que Catalunya és un territori a assimilar --textualment-- i que s'ha convertit en "l'enemic intern" a Espanya.
Ha assenyalat que una de les maneres per assimilar Catalunya va ser mitjançant l'Estat de les autonomies, i ha ho ha comparat amb el finançament singular i el traspàs de Rodalies: "Aquests finançaments singulars, que no són singulars, o aquestes creacions d'empreses ferroviàries que no són empreses catalanes, es tracta de posar noms i conceptes per moure la boleta i quedar-nos com sempre, dins d'Espanya".
'GOIP'
També han reflexionat sobre el concepte de 'GOIP', Grup Objectivament Identificable de Persones, encunyat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per respondre a una sentència del jutge Pablo Llarena, i que recollia que tot país de la UE ha de respectar euroordenes d'un altre soci comunitari excepte si es produeixen vulneracions de drets al país emissor i si van dirigides contra un 'GOIP'.
Torra considera que el concepte de 'GOIP' "pot perfectament englobar i ser la marca que permet incloure des de 'lawfare', als casos d'espionatge de Pegasus, a tot el tema de la repressió policial", i ha afirmat que els 'Països Catalans' són un 'GOIP' dins d'Espanya, en les seves paraules.
GONZALO BOYE I GUILLEM SOLER
Per la seva banda, el magistrat Soler ha assenyalat que el concepte 'GOIP' es podria aplicar a altres àmbits més enllà de les euroordres, i ha apuntat cap a la no aplicació de la Llei d'Amnistia com a "nou terreny de joc".
Tant Soler com Boye han coincidit que seria un "error" vincular el concepte 'GOIP' amb el dret a l'autodeterminació, i ho veuen més com una eina de defensa i un instrument jurídic, en preguntar-los Torra per si podria servir com un element d'atac en el procés d'independència.