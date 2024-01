Torra aposta per la unilateralitat a Catalaunya i augura que les taules de diàleg "fracassaran"

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha apostat per la unilateralitat a Catalunya i ha augurat que les taules de diàleg acordades pel PSOE amb ERC i Junts per la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, "fracassaran".

En una entrevista d'aquest dimecres al diari 'El Punt Avui' recollida per Europa Press, ha criticat que acceptar el diàleg amb l'Estat significa "descartar que puguis negociar un referèndum, que et puguin traspassar competències".

"No puc acompanyar als actuals partits polítics en una via en la qual no crec, no defenso i no he defensat", ha assenyalat Torra, que s'ha preguntat el que proposaran els partits quan fracassin totes les taules de diàleg que hi ha en marxa, en les seves paraules.

Per això, ha afirmat que continua pensant que "la única possibilitat" que té Catalunya és la unilateralitat per enfrontar-se a la indissoluble unitat de la pàtria, textualment, que segons ell constitueix a l'Estat.

En preguntar-se-li pels futurs traspassos de competències presents en els acords d'ERC i Junts amb el PSOE, com és el cas de Rodalies, la immigració o l'ingrés mínim vital, ha tatxat el debat d'"irreal", ja que, al seu judici, no es donarà cap traspàs i el que parcialment es traspassi es farà a totes les comunitats.