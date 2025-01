Torra agraeix a Pimec la seva posició "inequívoca" davant dels decrets de fugida d'empreses pel Procés

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha agraït el compromís de Pimec i de les petites i mitjanes empreses de Catalunya amb el dret a decidir i que tinguessin una posició "inequívoca" davant dels decrets de fugida d'empreses pel Procés i per estar, en les seves paraules, al costat del país.

Ho ha dit aquest dimarts a la clausura del 50 aniversari de la patronal, en la qual també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president de Pimec, Antoni Cañete, el president d'honor de la patronal, Josep González; i els ex-presidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont --telemàtic--, i Pere Aragonès.

"Vull recordar el compromís inequívoc de Pimec i de les petites i mitjanes empreses d'aquest país amb el dret a decidir de Catalunya. Des dels Acords del Far fins a la posició que manté Pimec amb els decrets de la fugida d'empreses. I jo, avui, especialment, sento el deure agrair aquest posicionament inequívoc en moments molt complicats", ha expressat.

Torra també ha agraït el paper de la patronal durant els temps més difícils de la pandèmia per la Covid-19: "Va ser increïble veure com tantes empreses del país es situaven junt amb el Govern de Catalunya per redreçar aquesta situació".

També ha recordat que durant la seva presidència es va aconseguir "finalment" l'acord per a la paritat empresarial, una fita que ha definit com desitjada, necessària i de justícia.