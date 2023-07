Torra acusa ERC de renunciar a l'autodeterminació pels indults: "És un error històric"

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Quim Torra ha acusat aquest divendres ERC de renunciar a l'amnistia i a l'autodeterminació pels indults als líders independentistes de l'1-O: "És un error històric".

"L'amnistia i l'exercici del dret a l'autodeterminació eren les dues línies vermelles de tota negociació amb l'Estat. Mai no vaig moure'm d'aquest plantejament perquè ho havíem consensuat. Renunciar-hi per uns indults personals és un error històric", ha destacat en una anotació a Twitter recollida per Europa Press.

Així ho ha manifestat després que els republicans han condicionat la investidura de Pedro Sánchez a mantenir la negociació sobre el conflicte català, el traspàs de Rodalies i a millorar el finançament.