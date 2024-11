El Torn d'Ofici de l'ICAB fa 1.000 assistències al mes per violència de gènere i masclista

En els primers 10 mesos del 2024 s'han efectuat gairebé tantes actuacions com el 2023

BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de l'Advocacia de Catalunya (ICAB) duu a terme de mitjana 1.000 assistències al mes per violència de gènere i masclista, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.

La diputada responsable del Torn d'Ofici de l'ICAB, Carmen Valenzuela, ha explicat que el torn d'ofici del col·legi ha dut a terme 9.903 actuacions de gener a octubre d'aquest any, 1.916 més que durant el mateix període de l'any anterior.

Aquesta xifra suposa que en els 10 primers mesos del 2024 el Torn d'Ofici de l'ICAB ha efectuat gairebé tantes actuacions com en la totalitat del 2023, quan en van fer 9.379, elevant-se per dia una mitjana de 8 assistències en aquesta matèria, passant de 26 a 33.

De les 9.903 actuacions en els primers 10 mesos de l'any en curs, 7.792 (79%) responen a violència de gènere, és a dir, que entre la víctima i l'agressor hi havia hagut o hi ha una relació sentimental, mentre que les 2.111 restants (el 21%) són per violència masclista, la qual cosa suposa que entre ells no hi havia cap vincle afectiu.

Aquestes assistències han estat efectuades per 1.065 advocats i advocades especialitzats en violència de gènere que formen part del Torn d'Ofici de l'ICAB, dels quals 513 professionals són homes i 552 dones.

L'ÀMBIT MÉS DEMANDAT DESPRÉS DEL PENAL

Del total de 107.804 actuacions del Torn d'Ofici, les referents a violència de gènere i masclista són les segones més demandades per la ciutadania, només per darrere l'àmbit penal, que n'acumula 67.809, un fet que consideren "alarmant".

Així, aquestes actuacions excedeixen les designacions de dret civil (8.206), família (5.029), laboral (5.023), menors (3.342), segona oportunitat (854), menors no acompanyats (776), administratiu (570), penitenciari (476), hipotecari (457) i mercantil (2) en la demarcació territorial de l'ICAB.

ASSISTÈNCIA A COMISSARIA

Valenzuela ha destacat que "ha estat una reivindicació històrica de la corporació l'assistència lletrada obligatòria a comissaria per garantir que la víctima rebi una informació completa dels drets que l'assisteixen des del mateix moment d'interposar la denúncia" i ha considerat essencial un acompanyament adequat durant tot el procediment per protegir les víctimes jurídicament.

És una demanda de l'ICAB que va quedar recollida en la Llei 17/2020, de 22 de desembre del 2020, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

MANIFEST DEL 25N

La diputada responsable de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB i la seva presidenta, Núria Flaquer i Olga Arderiu, respectivament, han posat en valor la tasca per la defensa dels drets de les dones que fa aquesta comissió, que fa 40 anys el 2024.

La vicepresidenta de la Comissió de Dones Advocades de l'ICAB, Marina Roig, i les advocades membres d'aquesta Comissió Teresa Blasi i Pilar Rebaque, han llegit un manifest al jardinet del Palauet Casades per evidenciar totes les formes de violències masclistes que pateixen les dones i han lamentat que "des del gener d'aquest any 16 dones i 3 menors han estat assassinats" a Catalunya.

"Denunciem aquesta xacra i alcem la veu en record de totes elles", han manifestat, i han afegit que les violències masclistes són, textualment, conductes que s'aprenen i es transmeten, per això consideren que s'han de produir canvis profunds que posin fi al sistema patriarcal.