Comín creu que hi haurà amnistia "sens dubte" perquè les línies vermelles amb el PSOE "són compatibles"

MADRID, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller i eurodiputat de Junts, Toni Comín, ha augurat que hi haurà llei d'amnistia "sens dubte", perquè "les línies vermelles" que el seu partit i el PSOE tenen són compatibles. Per això, ha insistit en la necessitat de buscar "la fórmula" per fer coincidir les seves posicions.

"Hi haurà llei d'amnistia sens dubte", ha proclamat Comín en una entrevista a Quatro recollida per Europa Press, en què s'ha mostrat convençut que la línia vermella "dels partits de govern, que és la constitucionalitat de la llei", i que el límit de Junts, "que és que cobreixi tothom", són "compatibles".

L'eurodiputat de Junts ha esgrimit que van fer "un estudi molt rigorós, molt profund" sobre els límits de la legalitat i la constitucionalitat de l'amnistia. "Estem tan convençuts de la compatibilitat d'aquest text amb el dret europeu (...) que no ens preocupa el més mínim que s'hi presentin qüestions perjudicials", ha afegit.

"Hi haurà jutges que hi presentaran qüestions prejudicials? Sí. Que aquestes qüestions prejudicials suspendran aquells procediments? Sí. Que hauran d'aixecar les mesures cautelars vinculades a aquells procediments? També. Però al final, l'última paraula la tindrà el Tribunal de Luxemburg i tenim absoluta tranquil·litat perquè sabem que és perfecta", ha continuat.

Preguntat per quina és la fórmula concreta perquè siguin compatibles les línies vermelles del PSOE i Junts --atès que el Govern central ja ha anunciat que no hi haurà canvis en la norma i que no acceptarà esmenes--, Comín s'ha limitat a dir que "caldrà trobar la fórmula adequada" i que "si la sabés i estigués autoritzat a explicar-la" ja l'hauria anunciat.