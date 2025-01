Toni Comín anuncia la seva candidatura per presidir el Consell de la República

BARCELONA 10 gen. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat electe de Junts Toni Comín ha anunciat aquest divendres la seva candidatura per presidir el Consell de la República (CdRep) en les eleccions que l'organització independentista celebrarà els dies 8 i 12 de febrer per elegir una nova direcció.

En un comunicat, el fins ara vicepresident de l'entitat ha explicat que es presenta com a candidat per la seva utilitat, segons ell, per a la "internacionalització de la causa catalana", que considera que ha de ser una prioritat del moviment independentista.

Així mateix, ha afirmat que el Consell "ha estat indissolublement vinculat a l'exili des del seu origen" i que l'entitat --textualment-- continua sent imprescindible per culminar el camí cap a la independència.

El CdRep va convocar dimarts les eleccions per a la presidència, vacant des de la renúncia de Carles Puigdemont per centrar-se en la presidència de Junts.

PRESUMPTES IRREGULARITATS

Comín ha presentat la candidatura malgrat que una auditoria encarregada pel mateix CdRep apuntava que es va gastar 15.530 euros "no justificats": una multa de trànsit de 363 euros; el lloguer d'un vehicle per 1.997,35; el d'un apartament per 2.562; els impostos d'un apartament a Bèlgica per 4.608, i 6.000 euros retirats en efectiu.

L'informe pericial de Senior Auditing del passat mes d'octubre assenyalava que aquestes despeses no semblaven estar justificades "dins el marc de la defensa de l'exili" perquè estaven destinades a un càrrec electe amb ingressos propis, i que no van passar pel Consell d'Administració del CdRep.