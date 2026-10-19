Tomorrow.Mobility 2026 reunirà 240 experts experts al novembre a Barcelona

FIRA DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), que se celebrarà al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, preveu reunir més de 240 experts en la següent edició entre el 3 i el 5 de novembre a la capital catalana.
En un comunicat aquest dilluns, l'entitat firal destaca la participació de personalitats com l'expert en mobilitat Lukas Neckermann per parlar sobre ciutats intel·ligents i 'placemaking', mobilitat compartida i autònoma, i visions urbanes per al 2035.
També hi participarà la secretària general d'Innovació del Govern d'Espanya, Teresa Riesgo, a través d'una taula rodona sobre com afrontar la innovació en mobilitat durant "una era d'incertesa".
El cap de la unitat d'Innovació i Mobilitat Urbana de la Direcció General de Mobilitat i Transports (DG MOVE) de la Comissió Europea, Axel Volkery, per la seva banda, debatrà sobre l'evolució del transport públic davant els canvis en els hàbits dels usuaris.
Altres ponents confirmats que assistiran al saló sobre mobilitat urbana sostenible són l'alcalde de Dublín (Irlanda), Daryl Barron; el sotssecretari de Gestió i Control de la Mobilitat de la Ciutat de Buenos Aires (Argentina), Lisandro Perotti, o el secretari de l'Agència de Transport de l'estat de Califòrnia (EUA), Toks Omishakin.