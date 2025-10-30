Tomorrow.Mobility 2025 presentarà 2 estudis sobre bicicletes compartides i desplaçaments

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tomorrow.Mobility 2025, esdeveniment que impulsa una nova mobilitat urbana sostenible i intel·ligent, acollirà la presentació de dos estudis sobre el retorn de la inversió en l'ús de bicicletes compartides a Europa i sobre els hàbits de desplaçament, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
La trobada se celebra del 4 al 6 de novembre al recinte Gran Via de Fira de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i està organitzat per l'entitat firal i EIT Urban Mobility, una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia, organisme de la UE.
El congrés preveu aplegar més de 200 expositors i 240 ponents amb el lema 'Move Better' per accelerar el canvi cap a una mobilitat connectada, inclusiva i de baixes emissions.
El CEO d'EIT Urban Mobility, Marc Rozendal, ha valorat que a mesura que les demandes del transport urbà es tornen més complexes, el congrés "està reunint ciutats globals, líders de la indústria i agents de canvi per traçar el rumb de la pròxima dècada de mobilitat sostenible".
Per la seva banda, la directora de Tomorrow.Mobility 2025, Delphine Romeu, ha assegurat que des de la descarbonització fins a la digitalització, les ciutats "s'enfronten a desafiaments urgents que requereixen un pensament audaç i una acció col·laborativa".
Al llarg de més de 50 conferències, explorarà temes que inclouen 'Mantenir-se competitiu en la cursa cap al zero net'; 'El futur de la mobilitat: explorant la pròxima dècada d'innovacions'; 'Innovacions per augmentar la resiliència i qualitat dels sistemes de mobilitat'; 'Solucions per a desplaçaments sostenibles'; i 'Mobilitat autònoma en el transport públic'.